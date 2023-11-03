اتفرج .. مقاتل فلسطيني في "غزة" يضع عبوة على دبابة إسرائيلية من مسافة صفر

الرياض - محمد الاطلسي - في لقطة نادرة، ظهر مقاتل من كتائب "غز الدين القسام" وهو يلتحم بآلية عسكرية إسرائيلية في غزة ليضع عبوة فوقها من مسافة صفر,

ونشر الإعلام الحربي لكتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد التحام مقاتلي الكتائب بآليات العدو شرق حي الزيتون في قطاع غزة، وتدمير إحداها من المسافة صفر باستخدام عبوة وقذيفة "الياسين105".

وكان الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، قال في وقت سابق من مساء اليوم الخميس، دمرنا ما قوامه كتيبة دبابات وأكثر وقتلنا وأصبنا عددا من جنود العدو، وأعداد القتلى أكبر بكثير مما تعلنه قيادة العدو.

وأضاف: "إن مجاهدينا يواصلون التصدي لقوات الاحتلال في محاور التوغل الصهيوني المختلفة، ودمرنا كتيبة دبابات وقتلنا وأصبنا عدداً من جنود العدو".

ومع دخول الحرب يومها الـ27 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع. فيما أعلنت وزارة الصحة في القطاع، ارتفاع ضحايا القصف المتواصل إلى 9061 قتيلا و32000 مصاب.

المصدر: RT