الحوثي يدعو رجال القبائل بالحاق أبنائهم ضمن كتائب طوفان الأقصى !

الرياض - محمد الاطلسي - دعت المليشيا الحوثية رجال قبيلة بني الحارث بالحاق أبنائهم في كتائب الأقصى خلال لقاء أقيم بحي الروضة ببني الحارث بصنعاء.

وقالت مصادر قبلية للمشهد اليمني ان القياديين الحوثيين سمير العذري ، مسؤول اللجان المجتمعية بحي الروضة وشاجع شلغف، وأحمد الأفقي، دعوا الأهالي إلى ضرورة إلحاق أبنائهم في كتائب طوفان الأقصى والتي أنشأتها موخرا من خلال إستثمار القضية الفلسطينية .

وأضافت المصادر ان القيادات الحوثية طلبت من الأهالي رفع الجهوزية الكاملة لكافة الخيارات التي سيتخذها زعيم المليشيا الحوثية دعما ونصرة للقضية والشعب الفلسطيني ! .

واعادت المليشيا الحوثية الأسبوع الماضي جثث الدفعة الأولى والثانية من أفراد ما تسمى بكتائب الأقصى والتي شكلتها المليشيا الحوثية مؤخرا مستغلة التعاطف الشعبي مع الفلسطينيين .

ومن بين القتلى قائد كتيبة الأقصى يحيى إبراهيم الحوثي والذي ينتمي لمنطقة دار الشريف بجحانة ونائبه عبد الله الحماسي والذي ينتمي لبني بهلول وطارق الغادر والذي ينتمي لهمدان ومحمد أحمد السراجي والذي ينتمي لسنحان و عشرات العناصر الأخرى والذين ينتمون لمحافظة صنعاء .