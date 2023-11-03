باحث مصري: زلزال المغرب مفتعل وهذا هو الدليل القاطع

الرياض - محمد الاطلسي - سلطت حلقة (2023/9/22) من برنامج “فوق السلطة” الضوء تلك التصريحات التي أدلى بها محمود صلاح الذي قدم عبر فضائية مصرية تحت مسمى “باحث في علوم ما وراء الطبيعة”، جزم فيها بأن الزلازل التي أصابت المغرب وسوريا وتركيا، كانت بتدخل بشري وليست طبيعية، دون أن يقدم أي دليل على ذلك.

وقال صلاح، في حديثه، إن هناك زلازل طبيعية وأخرى ناتجة عن تدخلات بشرية، معتبرا أبرز مثالين على النوع الثاني الزلزالين اللذين أصابا سوريا والمغرب، كون نقطة مركزهما كانت قريبة من سطح البحر، على حد زعمه.

ونظرية افتعال الزلازل عبر مشروع “هارب” الأميركي تظهر على السطح عند كل هزة أو زلزال، وهذا المشروع هو برنامج سري لأبحاث الشفق القطبي يتبع لسلاح الجو الأميركي ومهمته دراسة كيفية زيادة كثافة الغاز، وقد تحول بعد إغلاقه عام 2015 إلى جامعة ألاسكا لكنه لا يزال متهما بإحداث الزلازل.