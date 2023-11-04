سياسي يمني بارز يفضح موقف ايران واذرعها بشأن غزة و يطلق وصفاً على النظام العربي الرسمي !

الرياض - محمد الاطلسي - اكد نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة في اليمن ووزير الخارجية السابق عبدالملك المخلافي في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة اكس أن ‏الموقف من ما يجري في غزة وادانة العدوان الصهيوني وجرائمه والعمل على وقف العدوان والوقوف مع شعب فلسطين معيار لإنسانية الإنسان قبل أي شيء أخر اما النظام الرسمي العربي العاجز و الذي تأسس بداية من أجل فلسطين فهو أمام اختبار وجودي.

وفي تغريده اخرى اوضح المخلافي أن الانتهازية الإيرانية ماركة مسجلة لها حيث تستغل القضية الفلسطينية للتكسب، وتعزيز النفوذ والسيطرة والتوسع في المنطقة والدفاع عن نظام الملالي دون استعداد لدفع أي أثمان لما تحققه من تكسب من هذه القضية العادلة.

واضاف المخلافي ‏أن اتباع إيران وأدواتها في المنطقة الذين تحركهم وقتما تشاء لتحقيق أهدافها، فهم لا يقلون عنها انتهازية واستغلالا للقضية الفلسطينية العادلة ‏والذين يرفعون الموت لأمريكا والموت لإسرائيل فشعارهم فقط من أجل السلطة والاستبداد والموت لليمنيين.

واختتم المخلافي التغريدة بالدعاء بالقول ‏لك الله يا غزة، لك الله يا فلسطين.