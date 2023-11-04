الملك سلمان وولي العهد يتبرعان بـ50 مليون ريال سعودي لصالح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

الرياض - محمد الاطلسي - تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمبلغ 30 مليون ريال سعودي، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمبلغ 20 مليون ريال، لصالح الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي أعلنت عنها السعودية اليوم الخميس.

وأطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، الحملة الشعبية عبر منصة “ساهم” لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، أوضح معالي المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، في تصريح صحفي، أن هذه الحملة الشعبية تأتي في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي مرت به، حيث لم يتوقف الدعم الإنساني والتنموي السعودي عن الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن المملكة تأتي في صدارة الدول المانحة بالعالم في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني .