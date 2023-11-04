السعودية .. انتشال جثة طفل في مجرى سيل وإنقاذ شخص آخر

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت فرق الدفاع المدني‬ السعودي بمحافظة الحائط عن انتشال جثة طفل غرق في مجرى سيل بقرية أبو سهيلات، بمساعدة الفرق التطوعية، فيما أنقذت فرق الدفاع المدني بالطائف غرب السعودية شخصًا احتجز في سيل داخل مركبة بعد موجة الأمطار التي شهدتها المنطقة.

وعلى إثر ذلك، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من أمس الجمعة حتى الثلاثاء المقبل.

في حين توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان. كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.