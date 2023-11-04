صورة تجتاح التواصل .. جنود إسرائيليون في "قبضة حماس"

الرياض - محمد الاطلسي - فيما يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في قطاع غزة رداً على الهجوم، الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر، تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قالت إنها لأسرى إسرائيليين وقعوا في قبضة حماس.

ويظهر في الصورة أشخاص بزي عسكري داخل ما يبدو أنه نفق. وقال الناشرون إنهم جنود إسرائيليون في قبضة حماس، وفق فرانس برس.

(فرانس برس)

(فرانس برس)

حقيقة الصورة

إلا أن هذا الادعاء خطأ، والصورة المتداولة لا شأن لها بالمعارك الدائرة في قطاع غزة.

فقد أرشد البحث عنها منشورة على موقع إخباري إسرائيلي في 13 أكتوبر 2013، ما ينفي أن تكون حديثة.

ونُشرت الصورة آنذاك إلى جانب صور أخرى تظهر اكتشاف الجيش الإسرائيلي نفقاً حفرته حماس على الحدود مع إسرائيل.

(فرانس برس)

(فرانس برس)

وأعلنت إسرائيل حينها وقف عمليات تسليم قطاع غزة مواد البناء، على إثر اكتشاف النفق.

هجوم مباغت

يذكر أن حماس شنت في 7 أكتوبر هجوماً مباغتاً تسلل خلاله عناصرها إلى قواعد عسكرية إسرائيلية عبر السياج الفاصل، وهاجموا مستوطنات حدودية في غلاف غزة، ما تسبب بمقتل أكثر من 1400 شخص معظمهم مدنيون، كما أخذوا 240 رهينة، حسب السلطات الإسرائيلية.

فيما ترد إسرائيل منذ ذلك الحين بقصف مكثف على القطاع وعمليات برية توسعت منذ مساء الجمعة، ما أسفر حتى الآن عن مقتل 8525 شخصاً في قطاع غزة، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس.