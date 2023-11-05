لم يحدث في المعارك والحروب .. اتفرج بالفيديو مجاهد وبطريقة جديدة يدمر دبابة ميركافا الاسرائيلية من مسافة صفر

الرياض - محمد الاطلسي - في مشهد لم يحدث في المعارك والحروب التي شهدها العالم وبشجاعة وبساله تامين في لحظة نادرة وغير متكررة يخلدها التاريخ للمأثر البطولية التي يجترحها الابطال من مجاهدي المقاومة الاسلامية الفلسطينية في غزة في التصدي لعدوان الكيان الصهيوني وجرائمة الوحشية

هذه المشاهد ليس من نسيج الخيال او فبركة ودعاية اعلامية انها الحقيقة والواقع..الابطال المجاهدون يلقنون العدو الصهيوني دروسا جديدة في فن القتال والتكتيك العسكري الجديد واساليبه الجديدة والمتنوعة وكل هذا يحدث في غزة البطولة والاباء ففي فيدو لكتائب القسام للحظة تدمير دبابة ميركاڤا إسرائيلية من المسافة صفر، وذلك بقذيفة وضعها الفدائي بنفسه فوق جسم الدبابة..فانفجرت وقُتل ثلاثة جنود صهاينة كانوا بالقرب منها (لاحظوا الآية القرآنية التي رددها المقاوم أثناء وضعه للقذيفة فوق جسم الدبابة، فلم ينتبه له أي من جنود الاحتلال حتى دمرها وقتلهم)وما النصر إلا من عند الله