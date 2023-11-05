اتهام جهات من دول قريبة بالتحريض ضد قطر ويذكر السبب!

الرياض - محمد الاطلسي - قال رئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم، السبت، إن هناك جهات وصفها بأنها "من دول قريبة لنا تحاول التحريض على بلادي في السر والعلن.

وأضاف الشيخ حمد بن جاسم، عبر منصة "إكس" أن التحريض يتم "عبر لقاءات تحليلية أو بواسطة تحريض جهات خارجية مستغلة الوضع الحالي في غزة".

وقال: "هذا يدل على أن هؤلاء المحرضين لم يتعظوا من الماضي حتى الآن، وأن تحريضهم لن يضعف بلادي بشي".

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وتابع: "للأسف فإننا نجد أن هناك من يحاول النيل من بلادنا بدلا من التركيز على محاولة وقف ما يجري في غزة من فظائع وعدم استغلاله لتكتيكات آنية، وللحديث بقية".

وتتوسط قطر ومصر بين إسرائيل والولايات المتحدة وحركة "حماس" لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم الحركة منذ 7 أكتوبر.

المصدر: سي إن إن