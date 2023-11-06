ضاقت به الدنيا .. معلم يقدم على الانتحار أمام أولاده في صنعاء

الرياض - محمد الاطلسي - أقدم معلم على الانتحار بإطلاق رصاصة على رأسه أمام أولاده، في العاصمة صنعاء، بعد إصابته بحالة نفسية طيلة السنوات الماضية بسبب الأوضاع المعيشية التي تعيشها البلاد، وانقطاع مرتبات الموظفين.

وأكدت مصادر مقربة من أسرة المعلم ما نشره "المشهد اليمني" يوم الخميس الماضي حول الواقعة التي أثارت صدمة السكان في منطقة جدر، شمالي العاصمة صنعاء.

وقالت المصادر إن الأستاذ "علي عماد هاني"، من أبناء محافظة عمران، يسكن في منطقة جدر، أقدم صباح الخميس الماضي على أخذ سلاحه (كلاشينكوف) من منزله وغادر إلى "التبة" المطلة على منزله، وهو في حالة نفسية سيئة.

وأضافت المصادر أن زوجة المعلم كانت تتخوف من تصرفه المريب، بعدما وقع السلاح في قبضته، وأرسلت أولاده (الأربعة) للحاق به لثنيه عن ارتكاب جريمة، لكنه وفور وصولهم إليه وضع سلاحه على ذقنه وأطلق النار على نفسه أمامهم.

وتزايدت حالات الانتحار وجرائم القتل في مناطق سيطرة المليشيات بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة، ومصادرة المرتبات، إلى جانب عوامل أخرى، كانتشار الممنوعات.