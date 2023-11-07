14 دولة تخالف الأمم المتحدة و تتحدى القوى العالمية وترفض وقف إطلاق النار في غزة!

الرياض - محمد الاطلسي - رفضت 14 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار الهدنة ووقف إطلاق النار في غزة.

دول ترفض القرار وبحسب صورة نشرها موقع سكاي نيوز فإن الدول التي رفضت القرار هي: أستريا كرواتيا فيجي التشيك غواتيمالا هنغاريا إسرائيل جزيرة مارشال ولايات ميكرونيسيا المتحدة ناورو بابوا غينيا الجديدة باراغواي تونغا أمريكا دول تمتنع عن التصويت امتنعت 45 دولة عن التصويت على القرار، ومن بينها:

العراق تونس ألبانيا بريطانيا صربيا أستراليا الدنمارك ألمانيا كندا الهند الأوروغواي دول تؤيد القرار أيدت 120 دولة القرار، من بينهم:

فرنسا بلجيكا إيران