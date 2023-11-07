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بدون كفيل أوترحيل.. السعودية تحدد 4 شروط للحصول على إقامة 10 سنين للوافدين بالمملكة

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الرياض - محمد الاطلسي - حددت المملكة العربية السعودية 4 شروط آ للحصول على إقامة 10 سنين وأكثر للوافدين الراغبين البقاء بالمملكة، وتمكنهم هذه الإقامة من العمل بلا كفيل والبقاء دون ترحيل.

 

 

وأما عن شروط تجديد الإقامة الجديدة للوافدين فتتمثل في:

 

 

١- آ أن يكون الوافد من فئة المستثمرين، أي أنه من فئة التجار الذين لهم أعمال تجارية داخل المملكة.

 

 

٢- أن يكون الوافد ملتزم بتسديد الرسوم وليس عليه مخالفات وغرامات ورسوم مستحقة وكذلك مشاكل أمنية.

 

٣- أن يكون الوافد لديه من ذوي الكفاءة العلمية والتخصصية.

 

٤- أن يكون الوافد إضافة للمملكة وليس عبئ أو من ضمن العمالة العشوائية والسائيبة ويقدم شيء جديدا.

 

كما أن هناك أولويات في الإقامة لعدة فئات منها :-

 

١- مواطني مجلس التعاون الخليجي

 

٢- أبناء المواطنة من زوج وافد

 

٣- أبناء الوافدة من أب سعودي

 

٤- وكذلك المجنسين

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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