أمريكا تعيش في حالة قلق بسبب إجراء كارثي لـ نتنياهو في غزة

الرياض - محمد الاطلسي - أعرب مسؤولون كبار في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن قلقهم وإحباطهم إزاء افتقار إسرائيل إلى استراتيجية خروج من غزة.

وطرح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أسئلة حول هذا الموضوع على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وأعضاء في حكومة الحرب الإسرائيلية خلال نهاية الأسبوع، وتلقى انطباعا بأن المسألة بالكاد طرحت للنقاش حتى الآن، وفقا لما قالته مصادر في إسرائيل وواشنطن على دراية بالخطاب بين البلدين لصحيفة “هآرتس” العبرية.

والإدارة الأمريكية غير متأكدة مما إذا كانت لدى إسرائيل خطة طويلة الأجل لواقع مستقبلي في غزة بعد هزيمة حماس.

كما يشعر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ومسؤولون آخرون في الإدارة بأن نتنياهو غير مستعد لمناقشة الأمر، ولا حتى في المنتديات الإسرائيلية الداخلية مثل مجلس الوزراء الأمني.