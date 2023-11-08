لأول مرة في التاريخ العسكري .. معركة فضائية بين إسرائيل واليمن !

الرياض - محمد الاطلسي - أفادت صحيفة "ليفيغارو" الفرنسية، الثلاثاء، أن منظومة "آرو 2" الدفاعية الإسرائيلية أسقطت قبل أيام صاروخا أطلقته الحوثيون من اليمن، وذلك خارج الغلاف الجوي.

ونشر الجيش الإسرائيلي فيديوهات لعملية الاعتراض، دون أن يذكر التفاصيل.

وقالت الصحيفة، هذه هي المرة الأولى في التاريخ العسكري العالمي، فلم يحدث من قبل قط أن حدث اعتراض على ارتفاع 100 كيلومتر تقريبا.

وعلقت صحيفة "ليفيغارو " الفرنسية على هذا الحدث، وقالت إنه هذه هي المعركة الفضائية الأولى التي تخوضها إسرائيل.

בימים האחרונים זוהה על ידי מערכות הבקרה והגילוי של חיל האוויר, טיל שיוט, ששוגר מדרום מזרח אל עבר המרחב האווירי של מדינת ישראל. המערכות עקבו אחרי מסלולו של טיל השיוט והזניקו מטוסי קרב ממערך ה״אדיר״, אשר יירטו אותו בהצלחה >> pic.twitter.com/3RzXvQuEWi