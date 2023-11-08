في بيان رسمي وقرار هام .. الداخلية السعودية تعلن منح إقامة دائمة مجانية لهذه الفئات من الوافدين

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي لها عن قرار هام يتعلق بتجديد إقامة بعض المقيمين في المملكة.

ووفقًا لهذا القرار، سيتم إعفاء مجموعة محددة من الوافدين من رسوم تجديد الإقامة في عام 1444/2023الفئات المستفيدة من القرار 1. العسكريين المتدربين في المنشآت الأمنية في المملكة

في إطار دعم القوات الأمنية، تم إدراج العسكريين المتدربين في المنشآت الأمنية ضمن الفئات المستفيدة من الإعفاء من رسوم تجديد الإقامة

2. زوجات المواطنين السعوديين الأجنبيات

يشمل هذا القرار أيضاً زوجات المواطنين السعوديين الأجنبيات، حيث يتمتعن الآن بامتياز تجديد الإقامة مجاناً وبدون رسوم

3. المتعاقدين مع المؤسسات الحكومية

يتضمن القرار المتعاقدين العاملين مع المؤسسات الحكومية في المملكة، حيث يمكنهم الآن تجديد إقاماتهم بدون دفع أي رسوم

4. موظفي السفارات وحملة جوازات السفر الدبلوماسية

تم تضمين موظفي السفارات وأصحاب جوازات السفر الدبلوماسية ضمن الفئات المعفاة أيضاً

5. خدم المنازل، العمالة الزراعية، الرعاة والسائق تحت كفالة فردية

تم إلحاق فئة العمالة المنزلية والعمالة الزراعية والرعاة والسائقين المعتمدين تحت كفالة فردية بالإعفاء من رسوم تجديد الإقامة

6. المقيمين بالتبعية من زوجات وأبناء

وأخيراً، شمل القرار المقيمين الذين يعتمدون على إقامة زوجاتهم وأبنائهم في المملكة

رسوم تجديد الإقامة قبل القرار، كانت هناك رسوم مقررة لتجديد الإقامة لبعض الفئات، وكانت كالتالي:

1.العامل المنزلي: 600 ريال

2.العامل الوافد: 1000 ريال

3.المرافقين والتابعين للوافد: 2000 ريال

شروط تجديد الإقامة للوافدين لتجديد الإقامة بنجاح، يجب على الوافدين توفير بعض الشروط والوثائق المطلوبة، وهي كالتالي:

1.جواز سفر صالح لمدة لا تقل عن 6 أشهر

2.يجب أن يكون المقيم متواجداً في المملكة

3.تسجيل الأفراد في جواز المستفيد المحدد

4.التأكد من امتلاك كل فرد جواز خاص به

5.دفع رسوم التجديد المقررة

6.تسديد المخالفات المرورية إن وجدت

7.عدم وجود بلاغ هروب أو تغيب عن العمل على المقيم

طريقة تجديد الإقامة لتجديد الإقامة، يجب اتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور إلى منصة أبشر

اختر خدمات أفراد الأسرة

اضغط على تجديد الإقامة

حدد الأفراد الذين ستتم تجديد إقاماتهم

اضغط على سداد الرسوم إلكترونيًا

أدخل بيانات البطاقة الائتمانية

اضغط على دفع

طريقة دفع رسوم تجديد الإقامة عبر الصرافات الآلية يمكنكم أيضاً دفع رسوم تجديد الإقامة عبر الصرافات الآلية باتباع الخطوات التالية:

1.التوجه إلى أقرب صراف آلي تابع للعميل

2.قم بدفع القيمة المطلوبة على الشاشة

3.استلم إيصال الدفع

استعلام صلاحية الإقامة للتحقق من صلاحية الإقامة ومدتها، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور إلى منصة أبشر

اختر الاستعلام عن صلاحية الإقامة

اختر خدمات أفراد الأسرة

قم بتحديد الشخص المراد الاستعلام عن إقامته

ستظهر كافة التفاصيل الخاصة بالإقامة