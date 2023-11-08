الرئيس الفلسطيني يتعرض لإطلاق نار على موكبه اثناء مروره ومقتل أحد حراسه وهذا مصيره!

الرياض - محمد الاطلسي - وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض موكب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لإطلاق نار من مجموعة مسلحة، في الضفة الغربية.

وأظهر مقطع الفيديو، لحظة قيام ‏مجهولون بإطلاق النار على موكب الرئيس الفلسطيني، ومقتل أحد حراسه الشخصيين.

وتبادلت حراسة الرئيس الفلسطيني، إطلاق النار مع المجموعة المسلحة، واستخدموا السيارات كدروع لصد الهجوم عن محمود عباس.

الجدير بالذكر، أن حركة تابعة لحماس وجهو تهديدات لمحمود عباس لمدة 24 ساعة، بالبدء بعمليات عسكرية فورية ضد إسرائيل وتقديم المساعدة لغزة.