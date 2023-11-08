العرافة ليلى عبد اللطيف تحذر الجميع من مصير مجهول لهذه الدول العربية؟؟

الرياض - محمد الاطلسي - توقعات ليلى عبد اللطيف 2024، بعد ان وضحت ليلي عبد اللطيف بعض المعلومات بشان التوقعات الفلكية حيث وجه عالم الفضاء المصري في وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، عصام حجي، رسالة تحذير للجمهور بشأنهم. حيث أكد كذب توقعات ليلى عبد اللطيف وميشال حايك وحذر الجميع من تصديق ما يروّج عن الأبراج والنجوم وتأثيرها في حياة الناس.

الجدير بالذكر بان نفى عالم الفضاء المصري بوكالة ناسا عصام حجي، وجود أيّ تأثير للأبراج والكواكب على حياة البشر، واصفًا توقعات المنجمين بـ”الدجل”، حجي في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر.

“كباحث في مجال علوم الفضاء والفلك ومتخصص يعمل في وكالة فضاء دولية وأستاذ جامعي منذ أكثر من 20عام في دراسة الكواكب والاقمار

. ليلى عبداللطيف هل تنبأت بحريق الحمدانية:

قالت اخبار بشان ليلي عبد اللطيف والتي سوف تشهد اخبار طارئة بعدد من الأحداث المهمة مثل زلزال المغرب،

ووصول المنتخب المغربي إلى كأس العالم في قطر، وحريق الحمدانية الذي حدث في العراق، وقد انتشرت مجموعه من الصور والفديوهات بمحافظة نينوي وهذا ما ادي الي وقوع الضحايا وبالصور والفديوهات التي توضح مدي دمار الكبير الذي ادي مشاهد مرعبة،

وقد حدث حريقً كبير مساء يوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 داخل قاعة مناسبات كبيرة في الحمدانية بمحافظة نينوي.

توقعات ليلى عبداللطيف الأخيرة اولا تقدم سوريا وحل أزمات المياه والكهرباء، ولكن زيادة أسعار الكهرباء.

ثانياعودة العلاقات السورية التركية.

الازدهار والتطور لدولة الإمارات ورعايتها للعلاقات العربية الدولية، وإصدار مبادرة إنسانية جديدة مع اقتراب شهر رمضان.

إقامة المشاريع الداعمة للشباب في مصر، وإنتاجها للسيارات الخضراء. حصول محمد صلاح على الكرة الذهبية، وتعافي شيرين من أزمتها الحالية. إقامة المشاريع الدعمة للشباب. وقالت إن العالم سوف يواجه موجة جديدة من وباء فيروس الجدري والذي سوف تنتشر سلالة جديدة منه أكثر خطورة

، ، لا توجد أبراج ولا تأثير لها ولا للكواكب على حياتك العاطفية والمهنية، وقد أشارت مجموعة من وسائل الإعلام اللبنانية والعربية أنها لا تتنبأ بالمستقبل، ولكنها كما تقول على نفسها أن لها قوة الإلهام السادس الذي ينمو ويتوقع ما يمكن أن يحدث.