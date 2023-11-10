السعودية تمنع وتحذر من تسمية المواليد بـهذه الـ 50 اسماً .. تعرف عليها فوراً

الرياض - محمد الاطلسي - أكدت وزارة الداخلية السعودية للأحوال المدنية أن هناك مجموعة من الأسماء التي يمنع إطلاقها على المواليد، وهذه قائمة بمجموعة من الأسماء الممنوعة التي يجب أن يعرفها الوالدين قبل بدء عملية تسجيل أسماء المواليد:

الأسماء الممنوعة في السعودية

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الأسماء الممنوعة في السعودية قائمةالأسماء الممنوعة في الأحوال المدنية السعودية

1- عبد النبي 2- عبد الرسول 3- عبد المعين 4- عبد المصلح 5- عبد الناصر 6- جبريل 7- نبي 8- أمير 9- نبيه 10- سمو 11- مايا 12- نردين 13- تبارك 14- ملكة 15- المملكة 16- مملكة 17- ليندا 18- بسملة 19- تالين 20- إيلان 21- الاس 22- ريتال 23- ساندي 24- راما 25- ارم 26- تولين 27- ناريج 28- إينار 29- لوران 30- ملكتينا 31- إيلان 32- سيتاف 33- برلاند 34- بنيامين 35- ناريس 36- يارا 37- كبريال 38- لارين 39- لورين 40- تيلاج 41- بره 42- أبرار 43- نانسي 44- لارا 45- إيمان 46- بسيل 47- ريام 48- كارمن 49- ملاك 50- بيان

وقد تم تحديد هذه القائمة من الأسماء بناءً على مجموعة من الضوابط والمعايير، حيث أكدت الداخلية السعودية للأحوال المدنية ان هناك مجموعة من الأسماء يمنع إطلاقها على المواليد، وقد جاء هذا المنع بناءً على مجموعة من المعايير التي تم وضعها لاختيار الأسماء، وهذه الضوابط الخاصة بالأسماء هي كالآتي:

1. يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية مثل عبد الرسول، وعبد اللات، عبد النبي، عبد المصلح، الجبار، عبد المعين، نبي، عبد الناصر، أمير، جبريل. وغيرها من الأسماء التي تخالف الشريعة الإسلامية الإسلامية.

2. يشترط أن يكون الإسم خاليا من الألقاب، حيث يمنع تسجيل الكلمات التي لا تعتبر جزءا من الإسم، على سبيل المثال لا الحصر: السيد، القائد، الزعيم، الشريف … وغيرها من الأسماء التي تندرج ضمن خانة الألقاب.

3. يمنع تسجيل العبارة الإضافية في حقل الإسم مثل المعروف بكذا أو نحو ذلك.

4. ويمنع أيضاً تسجيل الأسماء المركبة مثل محمد خالد، وقمر الزمان وغيرها …

معايير الأسماء الممنوعة في السعودية للبنات و فيما يتعلق بأسماء البنات التي يمنع إطلاقها على البنات في المملكة العربية السعودية، فهي تلك الأسماء التي تكون لها معاني مرتبطة بالشرك بالله، إضافة إلى الأسماء الأجنبية التي فيها تشبه بغير المسلمين مثل ” ماريا، گبريال، لورين، ناتاشا، … ” وغيرها.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقالة التي ألقينا فيها الضوء على مجموعة من أبرز الأسماء الممنوعة في الأحوال المدنية السعودية وفقا لمجموعة من الضوابط والمعايير.