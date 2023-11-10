هام جدا..ضابط إسرائيلي يكشف عن الدولة العربية المستهدفة بعد حرب غزة لإكتمال الأرض الموعودة..اتفرج!!

الرياض - محمد الاطلسي - ظهر ضابط إسرائيلي في مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، الأحد، وهو يقول لعدد من جنوده إن “الأرض الموعودة لليهود تشمل غزة ولبنان”.

ويظهر الضابط، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، وهو يتحدث إلى عدد من الجنود تجمّعوا في حفل موسيقي تم تنظيمه لرفع معنويات الجنود قرب الحدود مع غزة.

ويقول الضابط في الفيديو، الذي نشرته أيضًا هيئة البث الحكومية، الأحد: “شيء آخر نريد أن ننقله، وهو شيء مهم للغاية، أرضنا، أرضنا بكاملها، بما في ذلك غزة، بما في ذلك لبنان، هي الأرض الموعودة بكاملها”.

وأضاف: “نعود بقوة. إن غوش قطيف (مستوطنة كانت في غزة تم تفكيكها عام 2005) هي شيء صغير جدا مقارنة مع ما سنحصل عليه”، في إشارة الى اجتياح قطاع غزة.

وأوضحت هيئة البث أن الضابط برتبة نقيب، وكان يتحدث للجنود على مقربة من حدود غزة.

وقالت: “بعد كلامه، تم استدعاء الضابط للتوضيح من قبل رؤسائه”.

ونقلت الهيئة عن الجيش الإسرائيلي قوله: “لن نسمح بهذا النوع من الخطاب غير اللائق”.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، استدعى الجيش الإسرائيلي 360 ألفًا من عناصر الاحتياط للمشاركة في المعارك بغزة، ويقول إن الحرب ستستمر لفترة طويلة.

ولليوم الثلاثين، يشن الجيش الإسرائيلي “حربا مدمرة” على غزة، قتل فيها 9770 فلسطينيا، بينهم 4800 طفل و2550 سيدة، وأصاب أكثر من 24 ألفا آخرين، كما قتل 151 فلسطينيا واعتقل 2080 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

فيما قتلت حركة “حماس” ما يزيد عن 1542 إسرائيليا وأصابت 5431، وفقا لمصادر إسرائيلية رسمية، كما أسرت ما لا يقل عن 242 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.