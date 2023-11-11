بيان عاجل للناطق باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة

الرياض - محمد الاطلسي - قال الناطق العسكري باسم "كتائب القسام"، أبو عبيدة، إن المقاومة تخوض اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية في غزة، مؤكدا تفجير آليات تابعة للجيش في كل المحاور ونقاط تقدمه بالقطاع.

ونشرت "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم السبت، مقطع فيديو لمشاهد من استهداف منزل تحصن فيه جنود الجيش الإسرائيلي في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وكانت "القسام" قد أعلنت استهداف 3 آليات عسكرية للجيش بقذائف "الياسين 105" في محور جنوب غرب مدينة غزة، كما أعلنت أن "المجاهدين دكّوا موقع مارس العسكري بقذائف الهاون".

وتستمر الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع بآلاف الأطنان من المتفجرات. وقد أعربت العديد من الدول والمؤسسات الدولية ذات الشأن عن مخاوفه من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

المصدر: RT