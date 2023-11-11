توقعات ليلى عبد اللطيف الأخيرة 2023 حول العالم تثير جدل واسع على منصات التواصل الاجتماعي!.. اتفرج ماهي

الرياض - محمد الاطلسي - توقعات ليلى عبد اللطيف، بحث العديد من المواطنين في شهر نوفمبر 2023 عن آخر توقعات ليلى عبد اللطيف حيث انه يتم العمل على اعلان كل التوقعات الخاصة بها للعام الجديد في نهاية العام الذي يكون قبله، وهذا بالتزامن مع اقتراب العام الجديد 2024، استكمل معنا المقال لتتعرف على توقعات ليلى عبد اللطيف.

توقعات ليلى عبد اللطيف

نظرًا لبحث الكثير من المواطنين حول توقعات ليلى عبد اللطيف ننقله لكم من خلال موقعنا “بلد نيوز” بعض التوقعات الأخيرة حيث قد :

توقعت ليلى عبد اللطيف احتياج موجة من الخوف والرعب أمريكا بسبب أحداث مؤسفة.

توقعت ليلى عبد اللطيف انتكاسة أشبه بالكارثة ووقوع كوارث طبيعية في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، إعلان حالة الطوارئ في هذه الدول.

توقعت ليلى عبد اللطيف تنبؤات تصاعد الاشتباكات في منطقة الجنوب اللبناني.

توقعت ليلى عبد اللطيف عملية اغتيال شخصية سياسية على سلم الطائرة، ما سيؤدي إلى الذعر والفوضى.

توقعت ليلى عبد اللطيف حداد وحزن كبير على رئيس من الرؤساء العرب، الذي يتوقع أن يتم اغتياله بشكل مفاجئ أمام الكاميرات.

توقعت ليلى عبد اللطيف المزيد من الانقلابات العسكرية وغير العسكرية في بعض دول أفريقيا.

توقعات ليلي عبد اللطيف الأخيرة

توقعت ليلى عبد اللطيف اندلاع حرب أهلية في عدة دول أفريقية

توقعت ليلى عبد اللطيف انتشار كبير للأمراض والأوبئة.

توقعت ليلى عبد اللطيف أن تتحول الحرب المقبلة إلى البحر، وسنشهد يوما أسودا في تاريخ البحار و حالات من الاستعداد الشديد في عدة مطارات حول العالم، بسبب حدث عالمي مؤسف وكارثي.

توقعت ليلى عبد اللطيف سماع أصوات طلب النجدة وصرخات استغاثة في إحدى دول العالم، بسبب وقوع حادث مؤسف وخطير وتوقعت سماع صرخة عالية من شعوب بعض الدول العالمية والأجنبية على أبواب المصارف،

توقعت ليلى عبد اللطيف أن الفترة المقبلة ستكون صعبة وخطيرة، وحثت الناس على تخزين المياه والمواد الغذائية والأدوية الضرورية.