اتفرج.. صحفي إسرائيلي شهير يباغت ولي العهد السعودي بطلب صادم لا يخطر على البال!!

الرياض - محمد الاطلسي - أثار الإعلامي الإسرائيلي "إيدي كوهين" غضب رواد مواقع التواصل عقب عرضه على القيادة السعودية "إعلان إسلامه مقابل إعطائه الأمان ومنحه بيتا في المدينة المنورة، والحصول على الجنسية السعودية".

وكتب إيدي كوهين على حسابه في "تويتر" قائلا "يا سعوديين.. لو أعلنت إسلامي، تؤمنوني وتعطوني بيتا في المدينة المنورة، وأحصل على الجنسية السعودية على اسم عدي بن عبد الله بن هارون الإسرائيلي، وتؤمنوني من دهاء اليهود وتجعلوني من المؤلفة قلوبهم، وأحد المواطنين الصالحين وأعمل في جامعة الملك عبد العزيز في جدة أستاذا لقسم العلوم السياسية، وعندها أعتزل العمل السياسي والإعلامي نهائيا".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة كوهين، حيث علق أحدهم قائلا: "تسلم تكفر تتهود هذا يخصك..ما يخصنا أن تبعد لسانك وشرك عنا (لا بيدنا نار ولا جنة)"، وأضاف آخر "دخولك للإسلام لا ينفعنا بشيء..كما أنه لم يضرنا بقاؤك على ما أنت عليه.. إن دخلت الإسلام فهو لمصلحتك فقط وأجرك على رب العالمين.. لدينا ولله الحمد من المسلمين العدد الكبير في كل دول العالم، زيادة واحد أو نقصه لا يؤثر في الميزان".