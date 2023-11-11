اول رئيس عربي من قلب القمة يحذر من التخاذل عن وقف الحرب في غزة وينذر بتوسعها في المنطقة

الرياض - محمد الاطلسي - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن أهالي غزة يتعرضون للقتل والحصار وممارسات لا إنسانية تستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولي.

وفي ما يلي أهم ما جاء في كلمة السيسي خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الرياض حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية:

نؤكد اليوم مجددا إدانتنا لقتل المدنيين ونشدد على أن سياسة العقاب الجماعي لأهالي غزة غير مقبولة نطالب بوقف فوري لإطلاق النار بلا قيد أو شرط ويجب منع تهجير الفلسطينيين إلى خارج أرضهم نطالب بصيغة لتسوية الصراع بناء على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 نحذر من أن التخاذل عن وقف الحرب في غزة ينذر بتوسعها في المنطقة يجب إجراء تحقيق دولي في انتهاكات قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين في غزة الوقت ثقيل على أهالي ‎غزة بسبب الممارسات اللاإنسانية من السلطات الإسرائيلية التي تتطلب وقفة جادة المصدر: RT