لماذ لم ترد إسرائيل بالرد على اليمن وسبب خوفها من هذا الامر ؟!

الرياض - محمد الاطلسي - اجاب الباحث اليمني عبدالله بن عامر على سؤال: ‏لماذا لم يرد الاسرائيلي والامريكي على اليمن؟ هل هناك ما يجب أن نكتبه هنا .. للتاريخ؟

وقال: هناك ورقة ضغط كبيره جداً لم يستخدمها اليمن والحرب تُشن عليه من عدة دول طوال السنوات الماضية ويبدو (اقول يبدو) ان هذه الورقة قد يجري او بالأصح جرى التلويح بتفعيلها للضغط على الاسرائيلي الامريكي لوقف العدوان على غزة وهذه الورقة الخطيرة هي التي تمنع الاسرائيلي من الرد على اليمن رغم التهديدات المتكررة وهي ذاتها من تجعل الامريكي يتردد اكثر في الرد على ما حدث يوم أمس.

وأضاف : انا هنا اتحدث كمتابع ومهتم فهناك عدة وسائل اعلامية اجنبية واسرائيلية اشارت في تقارير لها خلال الايام الماضية الى ان الامريكي ومعه الاسرائيلي يخشى من تصعيد اليمن لدوره في المعركة ولهذا يجري التعامل مع الجبهة اليمنية بشكل خاص فيوم أمس كان هناك رد امريكي في سوريه والعراق ولم يتم الرد في اليمن.