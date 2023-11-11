الجاسوس و الذكي.. سؤال مخابراتي من مذيع عربي عن أماكن صواريخ القسام وجواب صادم من مراسل غزة

الرياض - محمد الاطلسي - تداول رواد موقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب» مقطع فيديو لأحد البرامج التي تبث مباشرة من داخل قطاع غزة عبر إحدى القنوات العربية، إذ سال المذيع في الاستوديو مرسال القناة من قطاع غزة عن مكان إطلاق الصواريخ ضد الاحتلال الإسرائيلي من القطاع.

وقال المذيع للمراسل: هل واضح لك من أين تنطلق تحديدًا الصواريخ من القطاع من أي منطقة؟ وهو ما دفع المراسل إلى ادعاء عدم سماعه السؤال، لمنح نفسه فرصة التفكير في رد يحمي أبطال المقاومة الفلسطينية.

الغريب في الأمر أن المذيع أصر على إعادة السؤال قائلًا: من أين تنطلق هذه الرشقات التي شاهدانها منذ قليل هل واضح من أي منطقة تنطلق هذه الصواريخ في القطاع؟

إجابة المراسل كانت من أذكى ما يكون؛ إذ رد على المذيع قائلًا: «انطلقت هذه الصواريخ من أنحاء مختلفة في قطاع غزة، هذه الصواريخ تنطلق في العادة من أماكن غير معروفة تتبع للمقاومة الفلسطينية، لكن من الواضح أنها انطلقت من الشمال ومن الجنوب ومن الشرق ومن الغرب، عدة مناطق انطلقت منها الصواريخ باتجاه المستوطنات والمدن الإسرائيلية».