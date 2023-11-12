هام: السعودية تعلن عن مخالفة ولأول مرة بقيمة 200 الف ريال لعمل يعتقد الجميع انه عادي وطبيعي؟؟

الرياض - محمد الاطلسي - ان السعودية تعد إحدى الدول الاكثر اسرافا وإهدار للطعام على مستوى جميع العالم حيث ان ظاهرة الإسراف ظهرت بشكل واضح في السعودية وهذا ما جعل الحكومة تنافش مشروع مكافحة هدر الطعام بالسعودية كي تحد من عملية إسراف وإهدار الغذاءحيث اعلنت عن فرض عقوبة مالية لمن يقوم بالإسراف في الغذاء أو الطعام حيث أن حوالي ثلاثين بالمائة من الطعام يتم إهداره والتخلص منه بطرق غير مناسبة وتبلغ قيمة تلك النسبة من الأطعمة المهدرة حوالي 49 مليار ريال.

وتعتبر هذه القيمة كبيرة جدًا بالإمكان الاستفادة منها في أي خدمة أخرى للسعودية ومن جانب أخر يعد هذا تهديدًا لاقتصاد المملكة وليس فقط هدرًا للطعام

تشريع مكافحة هدر الطعام في السعودية:

نظرًا لزيادة عدد الأفراد والجهات الذين يقومون بهدر الطعام في المملكة فإنه يجب وضع قانون جديد لمعاقبة كل من يخالف قواعده ويقوم بالإسراف وسيتم من خلاله تجريم هدر الطعام لما يقوم به من استهلاك كبير للماء والطاقة والكهرباء بدون داعي حيث يتم في النهاية إلقاء الطعام والتخلص منه والتأثير الكبير على اقتصاد الدولة من ناحية أخرى بالتأكيد، والأسبوع القادم سيقوم مجلس الشورى بمناقشة هذا المشروع من أجل وضع حد مانع له لتقليل كمية الطعام والغذاء المهدرة سنويًا