حماس تعلق مفاوضات تبادل الأسرى مع الكيان الإسرائيلي لهذا السبب؟؟

الرياض - محمد الاطلسي - قال مسؤول فلسطيني مطلع على مفاوضات تبادل الأسرى في غزة، مساء اليوم الأحد، لوكالة "رويترز" إن حماس علقت المفاوضات بسبب ما تقوم به الاحتلال الإسرائيلي تجاه مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.

وأوضحت تقارير في قطاع غزة المحاصر، أن الإحتلال الإسرائيلي ضرب حصارا على مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، وفوق ذلك قصف أجزاء منه مثل مستشفى الولادة وقسم القلب، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وفي داخل المستشفى، يعاني الجرحى من ظروف مأساوية في ظل نفاد الوقود والأدوية، وسط تحذيرات من الأطفال غير المكتملي النمو يواجهون خطر الموت بسبب نقص الإمدادات في المستشفى.