كارثة وشيكه.. علماء يحذرون هذه الدولة العربية سوف تغرق قريباً وتختفي عن وجه الأرض.. من هي؟

الرياض - محمد الاطلسي - حذر علماء وباحثين مختصين في شؤون التغير المناخي، من غرق دولة خليجية خلال الفترة القليلة المقبلة، موضحين أنها سوف تختفي عن وجه الأرض ولن يكون لها وجود، مشيرين إلا أن هناك مدن عدة سوف تختفي بجانب هذه الدولة الخليجية.

وقال العلماء في تقرير نشرته العديد من وسائل الإعلام، أن دولة البحرين وبعض المدن الأخرى سوف تختفي بحلول العام 2100 بسبب التغيرات المناخية التي ارتفعت وتيرتها خلال السنوات الأخيرة.

وتأتي تنبؤات الخبراء هذه وذلك بعد اشتداد الظواهر المتطرفة المرتبطة بظاهرة التغير المناخي في الآونة الأخيرة كالأعاصير وارتفاع درجة الحرارة وذوبان الجليد في القارة القطبية الجنوبية.

ويقول الخبراء أنه وبحلول العام 2100 سترتفع مستويات سطح البحر عما هو عليه في الوقت الحاضر بمقدار 85 سنتيمترا الأمر الذي سيتسبب بغرق مدن كثيرة ومن ضمنها دولة البحرين.

ويضيف الخبراء أنّه وبالنظر للجغرافيا التي تتمتع بها مملكة البحرين فإنّ مسألة اختفائها عن وجه الأرض هي مسألة وقت ليس إلا وذلك لأنها عبارة عن مجموعة من الجزر الصغيرة التي تحيط بها المياه من كل الجهات.