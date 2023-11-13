خبراء سياسيون يكشفون عن مؤشرات تدل على احتمال اندلاع حرب بين لبنان وإسرائيل ..إليكم التفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - تحدث خبراء سياسيون عن مؤشرات ظهرت أمس السبت تدل على احتمال اندلاع حرب أو صدام كبير على جبهة الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

أول غارة إسرائيلية في لبنان

وشنت إسرائيل، صباح السبت، أول غارة في العمق اللبناني منذ بدء تبادل القصف مع حزب الله والفصائل الفلسطينية.

واستهدفت الغارة التي وقعت في منطقة الزهراني شاحنة كانت تقف في حقل للموز، وكان مكان الغارة يبعد 40 كيلومترا عن الحدود مع إسرائيل.

تصعيد كبير

ونظر مراقبون إلى الغارة على أنها تصعيد كبير من جانب إسرائيل في اشتباكاتها مع حزب الله، بعد أن كانت محصورة بالمناطق الحدودية.

وصباح اليوم الأحد، استهدف قصف إسرائيلي مرتفعات كفرشوبا وحلتا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.