بعد الانتهاء من عمليات الإبادة في قطاع غزة .. حرب إسرائيلية وشيكة على هذه الدولة العربية !

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت مصادر عبرية عن حرب إسرائيلية وشيكة ضد دولة عربية بعد الانتهاء من العمليات في قطاع غزة.

وكتب الصحافي العبري، إيدي كوهين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” اليوم الأحد، 12 تشرين الثاني، 2023: حرب إسرائيلية وشيكة على لبنان.

ويوم أمس، استهدفت غارة إسرائيلية مركبة جنوب لبنان، لتكون أول ضربة في عمق الأراضي اللبنانية منذ بدء القتال قبل أكثر من شهر، في حين قال الأمين العام لـحزب الله حسن نصر الله إن ما وصفها بـ”الوحشية الإسرائيلية” هدفها إخضاع شعوب المنطقة وإسقاط إرادة المطالبة بالحقوق المشروعة.

وقالت الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام إن “مسيرة معادية استهدفت سيارة في أحد البساتين في منطقة البراك في منطقة الزهراني” على الساحل اللبناني، وعلى مسافة نحو 45 كيلومترا من شمال الحدود مع الاحتلال، دون أن تعلن عن سقوط ضحايا.

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي -في بيان- “هاجمت طائرات مقاتلة قبل قليل عددا من البنى التحتية لمنظمة حزب الله في لبنان، بالتزامن مع إطلاق نيران المدفعية”.