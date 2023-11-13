إنزال منشورات اسرائيلية على هذة الدولة العربية وتطالب بإخلاء السكان في هذه المنطقة

الرياض - محمد الاطلسي - أسقطتةقوات الإحتلال الإسرائيلي منشورات على جنوب لبنان طالبت فيها السكان بإخلاء منازلهم والرحيل شمالا.

وزعم المنشور أن حزب الله يعمل داخل المناطق السكنية، مشيرا إلى أنه سيتم تدمير المنزل الذي يستخدمه حزب الله، مدعيا أنه ليس لدى الجيش الإسرائيلي أي مصلحة في إيذاء المدنيين.

وجاء نص المنشور كالتالي: الى سكان منطقة جنوب لبنان، عمليات منظمة حزب الله الارهابية تدفع جيش الدفاع الاسرائيلي الى العمل ضدها في مناطق سكنكم.

من اجل سلامتكم عليكم اخلاء بيوتكم فورا والتوجه الى المناطق الامنة شمال لبنان، جيش الدفاع غير معني ان يضركم او يضر احد من افراد عائلتكم كل من يتواجد بالقرب من مخربي حزب الله او بالقرب من منشآتهم سيعرض حياته للخطر.

وأضاف: البيت الذي يستخدم على يد المنظمات الارهابية سوف يتم استهدافه، الالتزام بتعليمات جيش الدفاع الاسرائيلي تمنع تعرضكم للخطر.