خبير يكشف سبب الدعم الأمريكي الكبير لإسرائيل

الرياض - محمد الاطلسي - قال عالم السياسة جون ميرشايمر، إن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل لاعتبارات سياسية داخلية، وخشية من اللوبي الإسرائيلي في واشنطن.

خبير يكشف سبب الدعم الأمريكي اللامحدود لإسرائيلمندوبة مالطا: مجلس الأمن الدولي يقترب من تبني قرار بشأن التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي الحرب على غزة في يومها الـ36.. قتال شرس في الشمال وأبو عبيدة يكشف تفاصيل ومستشفيات غزة "مراكز للموت" وأضاف عبر "يوتيوب": "الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن لا يختلف كثيرا عن سلفه من رؤساء الولايات المتحدة كباراك أوباما وجيمي كارتر وجورج بوش الأب، فهو يدرك جيدا أنه إذا عبر طريق اللوبي الإسرائيلي، فإنه سيدفع ثمنا سياسيا باهظا".

وقال: "كان هناك وقت كانت فيه إسرائيل حليفا استراتيجيا مهما للولايات المتحدة، لكن اليوم لا يمكن تفسير دعم واشنطن الشامل وغير المسبوق لإسرائيل، بأنه لاعتبارات استراتيجية أو حتى أخلاقية، وتحديدا في ظل المعاملة التي يتلقاها الفلسطينيون من قبل إسرائيل".

وأشار ميرشايمر لاستعداد الولايات المتحدة لدعم جميع الإجراءات الإسرائيلية لأغراض سياسية داخلية، مؤكدا أنه من وجهة نظر القانون الأمريكي، فإن الضغط على المصالح حتى لو كان لدولة أجنبية ليس جريمة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 11078 فلسطينيا، بينهم 4506 أطفال.

المصدر: نوفوستي