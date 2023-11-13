شركة سعوديةك كبيرة تلغي السعودة وتوظف الوافدين أصحاب هذه المهن برواتب مغرية

الرياض - محمد الاطلسي - أثارت شركة أرامكو السعودية غضب السعوديين بعد ان نشرت اعلان يسمح بتوظيف الوفدين برواتب مغرية

وجاء إعلان الشركة خلال توزيع عوائد عملية بيع كسور الأسهم للمساهمين المستحقين الناتجة عن إصدار الشركة لسهم منحة واحد لكل عشرة أسهم مملوكة من المساهمين، وفق موافقة الجمعية العامة غير العادية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، الاثنين، إنها انتهت من عملية بيع كسور الأسهم يوم 11 مايو الماضي، وبلغ عدد الأسهم المباعة والناتجة عن تجميع كسور الأسهم 387.85 ألف سهم، وسجل المبلغ العائد منها نحو 13 مليون ريال، وسجل متوسط سعر البيع لكل سهم 33.5 ريال. وأشارت إلى إيداع مبالغ بيع كسور الأسهم في الحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين المستحقين بتاريخ اليوم 5 يونيو 2023