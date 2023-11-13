انت الان تتابع خبر لن تصدقوا ماهي العبارة المنقوشة على "السيف الذهبي" الذي أهداه ملك الأردن لنجله الأمير الحسين في زفافه.. والمفاجأة في سعره!!تفاصيل اكثر والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - لفت السيف الذي أهداه ملك الأردن عبدالله الثاني لنجله الأمير الحسين في زفافه اهتمام متابعي حفل الزفاف الملكي الذي أقيم مطلع يونيو- حزيران الماضي.

وأهدى ملك الأردن عبدالله الثاني، نجله الحسين ولي العهد، "السيف الهاشمي" ليكون رمزاً للعدل أينما ذهب.

والسيف الذي أهداه الملك لولي العهد هو نسخة عن سيف الملك عبدالله الأول، الذي صُنع عام 1916.

وصُنع السيف في الأردن خصيصاً لمناسبة زفاف ولي العهد، وهو من الحديد المستخرج من الأحجار المحيطة بقلعة عجلون وهو لايقدر بثمن.

ونقشت على السيف الآية القرآنية الكريمة: "إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ" – آل عمران (160).

ويعتبر السيف أول "سيف منسوخ من نوعه يُصنع في الأردن"، وتطلّبت صناعته العودة إلى إجراء دراسات تاريخية معمقة، ليكون مطابقا للأصل.

​​​​​وكان الأمير الحسين عقد قرانه على الأميرة رجوة خالد آل سيف، في قصر زهران في يونيو الماضي وحضر مراسم عقد القران قرابة 150 شخصا من أفراد العائلة الهاشمية وضيوف الأردن من قادة دول وأولياء عهد وشخصيات من دول عديدة حول العالم.