عروس يمنية في اسرائيل كأنها حورية من الجنة؟ اذهلت الجميع بجمالها الفاتن!

الرياض - محمد الاطلسي - أجمل من بنات السعودية وكل أميرات الخليج، بهذه الكلمات علق الكثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي على مقطع فيديو يوثق حفل زفاف عروسة يمنية من الطائفة اليهودية في اسرائيل، حيث ظهرت العروس فاتنة الجمال وخطفت الأنظار بملامحها الساحرة حتى وصفها البعض بأنها حورية من الجنة

وقد تم تداول مقطع الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي، وتغزل جميع المغردين والمتابعين بجمال العروس اليمنية في اسرائيل، واطلقوا عليها العديد من الأوصاف.

واليهود اليمنيين في اسرائيل هم المهاجرين وأبناء المهاجرين من الجاليات اليهوديّة اليمنية الذين يقيمون الآن داخل إسرائيل، ويبلغ عددهم حوالي 350,000، ويعتبرون ثالث أكبر الجماعات اليهودية الشرقية في إسرائيل، بعد اليهود ذوي الأصول المغربية والعراقية، وقد تم نقل الكثير من يهود اليمن إلى اسرائيل ما بين يونيو 1949 وسبتمبر 1950، في إطار عملية بساط الريح.