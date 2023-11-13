اليمن .. وفاة مسؤول حكومي بذبحة صدرية

الرياض - محمد الاطلسي - قالت مصادر محلية، إن الشيخ محمد صبار الجماعي وكيل محافظة حجة، توفي مساء السبت، إثر ذبحة صدرية.

بدورها نعت السلطة المحلية بمحافظة حجة، وكيل المحافظة محمد الجماعي، الذي وافاه الاجل اثر وعكة صحية ألمت به.

وقالت السلطة المحلية، في بيان لها إن المحافظة فقدت برحيل الجماعي شخصية فاعلة فذة.. مشيرة الى مواقفه الوطنية، ووقوفه في وجه ميليشيات الحوثي الارهابية من الوهلة الاولى.

وعبرت عن بالغ الحزن برحيل الفقيد، سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.