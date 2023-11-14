اتفرج التوقعات الجديدة للفلكية ليلى عبد اللطيف تفزع الجمهور وتكشف عن وفاة رئيس عربي!!

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت الفلكية ليلى عبد اللطيف انها حزينة مما سيحدث خلال الفترة القادمة، حيث كشفت عن توقعات مرعبة ونشرت الخوف عند الجمهور.ليلى عبد اللطيف ناشدت الجمهور وطالبتهم بتوخي الحذر في الفترة القادمة، حيث توقعت أن تكون مليئة بالاحداث السيئة.الفلكية الشهيرة أبدت حزنها مما سيحدث خلال الأشهر القادمة من العام الحالي، وقالت انها لاتتمنى أن يحدث ماتوقعته.

ونصحت المواطنين بتخزين الغذاء والدواء، حيث كشفت عن وباء سيخلق أزمة لحوم وسيضرب المواشي والدواجن.

وقالت إن نهاية 2023 ستكون محزنة من خلال اغتيال شخصية قيادية بارزة، وإيقاف التعليم في عدة مدارس وجامعات بالعالم بسبب انتشار وباء جديد وخطير.

وتحدثت ليلى عبد اللطيف عن كوارث ستضرب ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وتتسبب في سقوط آلاف الضحايا.

كما تنبأت بقطع شبكات الإنترنت في الفترة المقبلة لفترة زمنية محدودة في أغلب دول العالم بسبب حدث ما،

وتعرض أحد رؤساء العالم لكمين مسلح أو انقلاب عسكري ومصيره سيكون غامضاً.وتوقعت الفلكية اللبنانية الشهيرة تعرض رئيس المجلس السيادي في السودان عبدالفتاح البرهان لعملية اغتيال.