فيديو يثير غضب المصريين لسائح اسرائيلي يتحرش بفتيات مصريات !

الرياض - محمد الاطلسي - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، فيديو قيل إنه من مدينة دهب المصرية لسائح إسرائيلي يتحرش بفتيات مصريات.

وظهر في الفيديو سائح يقال إنه إسرائيلي في مدينة دهب المصرية، وهو يتحدث مع فتاة مصرية تقوم بتصويره لأنه تحرش بها وبأصدقائها على الشاطئ، حيث وجه لها الحديث قائلا: "بالنسبة لي هذه أرض إسرائيل"، فيما وصفته الفتاة المصرية بأنه شخص مريض.

ويتحدث السائح الإسرائيلي مع الفتاة ويوجه لها كلمات غير لائقة، فيما يؤكد أنها لا تعرف شئ عن السياسة وأن هذه بالنسبة له هي أرض إسرائيل.

وتسبب الفيديو المنتشر في حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر نرصدها لكم في المنشورات التالية، فيما لم يتسن لـRT التأكد من صحة الفيديو.

#اتفرج كيف قام سائح إسرائيلي في مدينة "دهب المصرية"، بمهاجمة فتيات مصريات، قائلاً: "هذه أرضي أرض إسرائيل.. أنتم مثل الحيوانات". pic.twitter.com/LwYwUNSvMX— مفتاح (@keymiftah79) #شاهد كيف قام سائح إسرائيلي في مدينة "دهب المصرية"، بمهاجمة فتيات مصريات، قائلاً:

"هذه أرضي أرض إسرائيل.. أنتم مثل الحيوانات". pic.twitter.com/LwYwUNSvMX — مفتاح (@keymiftah79) November 13, 2023

???? سائح إسرائيلي في "دهب المصرية" يتحرش بفتاة مصرية ويقول لها "هذه أرضي أرض إسرائيل"! ويختم كلامه لها "أنتم مثل الحيوانات"! pic.twitter.com/Szm6vw8c6U— omar elfatairy (@OElfatairy) 🛑 سائح إسرائيلي في "دهب المصرية" يتحرش بفتاة مصرية ويقول لها "هذه أرضي أرض إسرائيل"! ويختم كلامه لها

"أنتم مثل الحيوانات"! pic.twitter.com/Szm6vw8c6U — omar elfatairy (@OElfatairy) November 13, 2023