صحيفة سعودية تنشر فيديو لوزير الخارجية السعودي وهو يجلس خلف ولي العهد السعودي وهو يقوم بهذا الأمر.. اتفرج بماذا فسرت !

الرياض - محمد الاطلسي -

نشرت صحيفة الرياض السعودية مقطع فيديو لوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، خلال القمة العربية الإسلامية في الرياض وقالت إنه حظي بتفاعل واهتمام في مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر بن فرحات، الذي كان يجلس خلف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وهو يأخذ نفسا عميقا مغلقا عينيه، في حركة فسرها نشطاء بأنها تدل على أنه منهك، خاصة بعد النشاط السياسي الكثيف الذي قام به خلال الفترة الأخيرة تزامنا مع الحرب الفلسطينية الإسرائيلية.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الفيديو، حيث علق أحدهم على منصة "إكس": "ربي يحفظهم للبلاد والعباد ويكتب أجرهم من مثلهم. 72 ساعة استقبال وفود واجتماعات وحضور قمم وتوديع. مانقول إلا كتب الله أجرهم ونفع بهم الإسلام والمسلمين. نحن غارقون بالراحة وهم مرهقون".

وقال آخر: "الله يقويه ويعينه و يعين العرب كلهم على هذه الأزمه والخروج بإنتصار سياسي ودبلوماسي"، وأضاف آخر: "كفو يابن فرحان بارك الله فيك وجمل الله حالك وبيض الله وجهك عملت فاتقنت وبذلت جهدا أنت وجميع العاملين في المؤتمر فأبدعتم تحية إجلال وتقدير لكم من كل مواطن ومواطنه على ثرى هذا الوطن الغالي السعوديه العظمى تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهم الله".

وشهدت الرياض ظهر يوم السبت، القمة العربية الإسلامية بشأن غزة، بعدما أعلنت وزارة الخارجية السعودية، في وقت متأخر من مساء الجمعة، دمج القمتين الإسلامية والعربية الطارئتين كقمة واحدة.

وأعلن البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية الطارئة في السعودية أن الدول المجتمعة قررت كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل المساعدات والغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري.