دولة عربية يصوت برلمانها بالإجماع لصالح إقرار قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل

الرياض - محمد الاطلسي - أعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، اليوم الاثنين، أن المجلس صوت بالإجماع لصالح قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل.

مجلس النواب الليبي يصوت بالإجماع لصالح إقرار قانون تجريم التطبيع مع إسرائيلمجلس النواب الليبي يدعو لوقف تصدير النفط للدول الداعمة "للكيان الصهيوني" حال استمرار المجازر في غزة وقال بلحيق: "صوت مجلس النواب الليبي بالإجماع على إقرار قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، خلال جلسة مناقشة لمجلس النواب في مدينة بنغازي للمواد الخاصة بإضافة بعض الأحكام للقانون رقم (62) لسنة1957 بالخصوص".

وقرر المجلس "مخاطبة كافة مؤسسات الدولة بتقديم كامل الدعم والمساعدات والتسهيلات لإخواننا في فلسطين لمواجهة العدوان الإسرائيلي الذي يعصف بمدينة غزة".

وكان مجلس النواب الليبي قد اتفق في سبتمبر الماضي على تعديل قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، لتغليظ العقوبات الواردة في القانون رقم 62 الصادر عام 1957 المتعلق بتجريم التطبيع مع إسرائيل.

وجاء ذلك بعد واقعة لقاء وزيرة الخارجية السابقة في حكومة الوحدة نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في روما.

وأثار اللقاء موجات غضب واسعة في ليبيا، حيث استنكرت أحزاب سياسية، وخرج مئات الليبيين في مدن طرابلس والزاوية وبنغازي والمرج للتعبير عن رفضهم للقاء، بينما أصدر رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة قراراً يقضي بإقالة المنقوش رسمياً وإحالتها إلى التحقيق على خلفية اللقاء.

المصدر: RT + سبوتنيك