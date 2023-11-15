وزير الدفاع الإسرائيلي يقر بنهاية اسرائيل اذا لم يتم هزيمة حركة حماس

الرياض - محمد الاطلسي - أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أنه يجب هزيمة حركة حماس "وإلا فلن يكون لإسرائيل وجود في هذا المكان".

وقال غالانت في تصريحات مساء الثلاثاء حول عدد الضحايا في غزة إن "الأرقام، كما أفاد الفلسطينيون، حوالي 11.000. الرقم المهم هو أن هناك ما لا يقل عن 3000 إرهابي بينهم، بالإضافة إلى 1000 قتلوا في الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر. لذلك نحن نتحدث عن أعداد كبيرة تستوعبها حماس يوما بعد يوم نتيجة الهجمات، وسنواصل ذلك. يجب هزيمة حماس وإلا فلن يكون لنا وجود في هذا المكان".

ولم يتطرق غالانت لباقي القتلى الفلسطينيين والبالغين (بحسب أرقامه) أكثر من 7000 مدني بينهم نساء وأطفال.

وتابع "الجيش الإسرائيلي يسيطر على قطاع غزة.. لن يكون هناك مكان محصن في أي مكان في قطاع غزة، سنقوم بتفكيك حماس بالكامل".

عندما سئل عن الحرب على الجبهة الشمالية، أجاب وزير الدفاع غالانت أنه في هذه اللحظة "تركز قوات الجيش الإسرائيلي على الجبهة الجنوبية ولكن تحافظ على الأمن في الشمال.. سلامة سكان الشمال وسكان الجنوب لهما القدر نفسه من الأهمية.. سنعرف ما يجب فعله ضد أي تهديد".

وقال غالانت في إيجاز صحفي يومي إن "الجيش الإسرائيلي اخترق دفاعات حماس حول مدينة غزة من الشمال والجنوب.. الجيش يسيطر على المنطقة الواقعة فوق الأرض في شمال غزة، وخاصة في مدينة غزة".

وأضاف: "لقد أذنت للجيش بمواصلة التقدم، اليوم وفي الأيام المقبلة، لاستكمال المهام".

وقال "نحن في المرحلة الثانية من الحرب في غزة. في المرحلة الأولى، هاجمنا بقوة كبيرة، وفي المرحلة الثانية، في غضون أسبوعين تقريبا، كنا نعمل مع العديد من القوات في قلب مدينة غزة".

ووفقا لغالانت "هناك مخابئ هناك ، ومستودعات ذخيرة ، وهي متصلة بواسطة مهاوي تحت الأرض وهناك في أنفاق ببعضها البعض... وجدنا أكثر من 500، يخرج الإرهابيون في محاولة مهاجمة الجنود".

وردا على سؤال حول مدة القتال في غزة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي: "نحن نتحدث عن عدة أشهر. وهذا سيشمل كلا من الشمال والجنوب، سنضرب حماس أينما كانت، وسنفكك قدرتها القيادية".

وأعلنت "كتائب القسام" اليوم الثلاثاء انها تخوض اشتباكات مستمرة مع الجيش الإسرائيلي على عدة محاور في قطاع غزة، مؤكدة قتل 9 جنود "من مسافة صفر" وتدمير آليات، فيما أعلنت سرايا القدس عن استهداف تحشدات إسرائيلية.

كما أصيب عدد من الإسرائيليين في قصف لكتائب القسام على تل أبيب وعددا من المدن في إسرائيل.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن "عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ 11320 شهيدا، بينهم 4650 طفلا، و3145 امرأة".

وأعلنت الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى 197 قتيلا.

المصدر: RT