اصابة بايدن بسكتة قلبية مفاجئة بعد سقوطه من سلم الطائرة فجر اليوم وأنباء عن وفاته .. صورة

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت صحيفة “حدشوت يسرائيل” في خبر عاجل لها فجر اليوم، إصابة الرئيس الأمريكي “جو بايدن” بسكته دماغية.

وقالت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي “جو بايدن” سقط من على سلم الطائرة فجر اليوم بعد هبوطه في بولندا بعد زيارته لأوكرانيا.وأضافت أن هناك أنباء تتحدث عن إصابة جو بايدن بسكتة دماغية.

في ذات السياق انتشر مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط الرئيس الأمريكي من على سلم الطائرة، ونقله إلى المستشفى.

وتضاربت الأنباء حول صحة الرئيس الأمريكي، وأكدت بعض وسائل الإعلام أنه تعرض لسكتة دماغية، وتوفي بعد نقله إلى المستشفى.https://twitter.com/drhossamsamy65?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1724524923765289023%7Ctwgr%5Ed5623055136373908d2d6e0d92ac97a8d176ed8c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fg-get.net%2F56899%2F