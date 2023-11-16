دول الخليج ملت من هذه الأمور .. اعلامي خليجي شهير ينتقد تحرش الفصائل المسلحة في غزة بإسرائيل ثم يطلبون مساعدة العرب !

الرياض - محمد الاطلسي - طالب الإعلامي الكويتي علي الفضالة، بالقضاء على المنظمات المسلحة وفرض السلام العادل بين فلسطين وإسرائيل وضمان عدم تجدد الحرب بينهما مرة أخرى لأن دول الخليج ملت من هذه الأمور.

وقال الفضالة خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصة إكس، إننا لا نرضى بموت الأبرياء في غزة ونناشد بوقف إطلاق النار.

ماذا بعد انتهاء الحرب؟

وتساءل : "ماذا سيحدث بعد إيقاف النار؟، وماذا سيحدث بعد إعادة إعمار غزة؟ وتابع :" إذا ردت حماس مرة ثانية، سترد إسرائيل وتجتاح غزة.. صار لنا 60 سنة على ها الأمر".

وأضاف : نريد الاستقرار للشعب الفلسطيني ويتفق الفلسطيني الإسرائيلي في أوسلو على السلام العادل والشامل حسب المعاهدات والاتفاقات الدولية وحل هذه المشكلة.

حزب الله

وانتقد تحكم المنظمات في الدول مثلما يفعل حزب الله عندما يقوم حسن نصر الله بتوجيه ضربة لإسرائيل فتدمر الأخيرة لبنان فيناشدون الخليج بتعمير البلاد متسائلا: "لماذا التصرفات الهمجية؟، نبي نستقر، الآن الأبرياء ماتوا بسبب تصرفاتكم، الآن تُزهق أرواح بسبب حماس، تبي تحارب روح، الخطابات العاطفية ما بتوصل لنتيجة".

مغارة علي بابا

وطالب الفضالة بالاستقرار للشعب لرؤية مستقبله، قائلا: نريد الاستقرار لفلسطين في دولتهم مش شغلتنا هذه كل مرة يدمروا ثم يقولون يا عرب أين أنتم ساعدونا ما يصير أنا مو فتحهالك مغارة علي بابا.

إلقاء السلاح والعيش بسلام

وناشد كل العرب والمسلمين والدول الجلوس في الأمم المتحدة بحضور إسرائيل وإقرار السلام وانتهاء الموضوع وانتهاء المنظمات وإلقاء سلاحها وتعيش بسلام لاستقرار الدول قائلا: "إحنا ملينا".