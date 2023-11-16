إعلامي سعودي يسيء إلى سيدة على الهواء...وهكذا كانت ردة فعل القناة ضده !

الرياض - محمد الاطلسي - قرّرت قناة سعودية وقف عرض برنامج يُقدّمه أحمد المالكي وذلك بسبب إساءته لمشاهدة إتصلت بالبرنامج.

إذ أعلنت قناة "دال" عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، ومنع المذيع أحمد المالكي عن الظهور وتقديمه فقرة الحصاد.وكانت قد اتصلت امرأة بالبرنامج ودعت لأحد المتسابقين بالتوفيق، إلا أن المالكي ردّ عليها بشكلٍ غير لائق قائلاً: "تتصلين لتتغزلين وتقولين الله يعطيك العافية. مثل هذه الاتصالات غير مقبولة".

وفي وقتٍ لاحق، نشر المالكي فيديو من خلال حساب القناة حيث اعتذر من خلاله على سوء تصرفه قائلا: "أعتذر لهذه المتصلة إن بدر مني سوء أو خطأ وعدم حسن تصرف في ردة فعل يمكن كانت قاسية. كان بالإمكان الاكتفاء بقطع الاتصال دون ردة فعل".