السعودية تعلن موقفها بشأن اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الشفاء

الرياض - محمد الاطلسي - أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة ورفض المملكة لإقدام الجيش الإسرائيلي على اقتحام مستشفى الشفاء الطبي، وقصف محيط المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.

وشددت على أن عمليات الاقتحام والقصف تعد "انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، والأعراف والمواثيق الدولية كافة، واستهدافا صريحا للمدنيين والطواقم الطبية".

‌‎وأكدت "ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء هذه الانتهاكات المستمرة والممارسات الوحشية وغير الإنسانية لقوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الأطفال والنساء والمدنيين والمنشآت الصحية والطواقم الإغاثية".

وكان الجيش الإسرائيلي اقتحم فجر يوم أمس الأربعاء مستشفى الشفاء، معلنا أن "النتائج التي تم التوصل إليها، تثبت بشكل لا لبس فيه أن المستشفى استخدم عسكريا للإرهاب".

وزعم هاغاري أنه "خلال العملية، واجه الجنود الاسرائيليون العديد من الإرهابيين وقضوا عليهم. وأنه تم العثور في إحدى الغرف على معدات تكنولوجية فريدة ومعدات قتالية ومعدات عسكرية، وفي إدارة أخرى تم العثور على مقر عمليات ومعدات تكنولوجية تابعة لحماس".

وأكد المدير العام للمستشفيات في قطاع غزة محمد زقوت أن الجيش الإسرائيلي ارتكب انتهاكات ضد المدنيين في مستشفى الشفاء، وقام بتفتيش المرضى والأطباء والمرافقين وجردهم من ملابسهم.

ونفت حركة حماس "أكاذيب" الجيش الإسرائيلي بشأن مستشفى الشفاء.

المصدر: "سبق" + RT