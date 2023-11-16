أول تحرك عربي من هذه الدولة ضد إسرائيل !

الرياض - محمد الاطلسي - مر أكثر من شهر على بدء الممارسات العنيفة، وعمليات القصف المستمر من الكيان الصهيوني ضد الأبرياء في قطاع غزة المحتل، وسط محاولات من المسلمين والعرب للحد من تلك الأفعال الوحشية، حتى أتخذت دولة عربية خطوة إيقاف إنتاج النفط لتصديره.

واجتمع رئيس الحكومة العراقي محمد شياع السوداني، السبت الماضي، مع وزير النفط ومستشاريه في الطاقة والاقتصاد لبحث قرار خفض تصدير النفط بواقع مليون برميل يوميًا من الحصة المقررة للتصدير، حيث اتخذ العراق هذا القرار بسبب عدم توصل القمة العربية الإسلامية إلى قرارت فاعلة لوقف إطلاق النار في غزة.

وكانت شركة ( دي.إن.أو) النرويجية، قد قالت إن شركات النفط العالمية العاملة في منطقة كردستان العراق، لن تنتج نفطًا لتصديره عبر أحد خطوط الانابيب، حتى تحل مشكلة المدفوعات المتأخرة التي تُقدر بنحو مليار دولار، حيث ذكرت رابطة صناعة النفط في كردستان في وقت سابق، أن إغلاق تركيا لخط الأنابيب الرابط بينها وبين العراق في مارس، جعل العراق وحكومة كردستان ومنتجي النفط يخسرون كلهم إجمالي سبعة مليارات دولار من عائدات التصدير.