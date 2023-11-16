هام: الجيش الإسرائيلي يعلن توقف العمليات العسكرية في شمال غزة ويحدد المدة

الرياض - محمد الاطلسي - أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي إدرعي، توقف العمليات العسكرية في شمال قطاع غزة لمدة 4 ساعات.

وقال أدرعي عبر حسابة على منصة إكس: "اليوم، سنعلق الأعمال العسكرية في منطقتي السلام والنور في الجزء الشمالي من غزة بين الساعة 10:00 صباحًا و2:00 ظهرًا بالتوقيت المحلي".

وأضاف أن الممر الإنساني لإجلاء المدنيين من شمال غزة سيعمل حتى الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت جرينيتش، ويمتد الطريق على طول طريق صلاح الدين إلى الجنوب من الجيب.

وأضاف أن الممر الإنساني لإجلاء المدنيين من شمال غزة سيعمل حتى الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت جرينيتش، ويمتد الطريق على طول طريق صلاح الدين إلى الجنوب من الجيب.

وأشار إلى أن حركة حماس فقدت السيطرة على شمال غزة وحث سكان القطاع على الإبلاغ في حال حاول أعضاء حماس منع إخلائهم.