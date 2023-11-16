السعودية تحذر من استخدام هذه المادة شديدة الخطورة في تحضير الطعام وخاصة المندي !!

الرياض - محمد الاطلسي - ذرت هيئة الغذاء والدواء السعودية، من استخدام رقائق الألومنيوم (ورق القصدير) في طهي أو تسخين الطعام، مشيرة إلى مخاطر تلك العادة.

ونقلت صحيفة "سبق" عن الهيئة قولها بأن "الاستخدام الخاطئ لرقائق الألمنيوم يؤدي إلى تلوث الطعام، عند استخدامه في الطهي والأصح استخدامه فقط لتغليف الأطعمة".

وأوضحت الهيئة أن "استخدام القصدير في طهي أو تسخين الطعام أو حفظ الأغذية الحمضية أو عالية الملوحة أو مع درجات الحرارة العالية داخل الفرن أو تعريضها للهب بشكل مباشر أو داخل أفران الميكروويف".

وفي وقت سابق، قالت الطبيبة وخبيرة التغذية الروسية، يكاتيرينا بورلايفا، أن رقائق الألومنيوم لن تضر بصحتك إذا تم اتباع شروط معينة.

في الغالب يوجد لدى ربة المنزل في المطبخ رقائق الألومنيوم وهي مادة متعددة الاستخدامات يمكن بمساعدتها تحضير الطعام وتخزينه، لكن هناك مخاوف كثيرة بشأن ضرر ورق القصدير، لاحتوائه على الألومنيوم، الذي يمكن لجزيئاته أن تدخل الطعام في درجات حرارة عالية.

وقالت بورلايفا: "رقائق الألومنيوم مغطاة بغشاء أكسيد بحيث لا ينتقل الألمنيوم الذي تحتويه إلى الطعام، هذا طلاء رقيق لا يمكن للإنسان تمييزه من المظهر، يحمي الأكسيد الطعام من الألومنيوم.

وحذرت الطبيبة من أن بعض الأطعمة لا يمكن طهيها في رقائق القصدير، وأشارت بورلايفا إلى أنه: "يجب أن نتذكر أنه لا يجب طهي المنتجات التي تحتوي على حامض باستخدام الرقائق، على سبيل المثال، الخل أو الليمون، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تدمير الطبقة الواقية، ومن ثم سينتقل الألمنيوم إلى الطعام"