عبدالملك المخلافي : الكيان الصهيوني هو النسخة الأكثر بشاعة من النازية وداعش.. وكل دولة عربية مرشحة لمصير غزة

الرياض - محمد الاطلسي - قال مستشار الرئيس اليمني و نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة عبدالملك المخلافي في تغريدة له على حسابه الرسمي في منصة اكس ان الكيان الصهيوني هو النسخة الأكثر بشاعة من النازية وداعش وكل دولة عربية مرشحة لمصير غزة .

وتسأل المخلافي بالقول أين الضمير العربي والإنساني مما يجري في غزة. موضحاً ان الكيان الصهيوني هو النسخة الأكثر بشاعة من النازية والفاشية وداعش وكل أشكال التوحش والهمجية والإرهاب في التاريخ الإنساني.

واكد المخلافي إن لم تتحد الإرادة العربية للوقوف في مواجهة هذه العنصرية الوحشية كل دولة عربية مرشحة لمصير غزة وان ما يجري في غزة سيبقى وصمة عار في تاريخ الإنسانية والتمدن والحضارة وعلى العالم أن يتحد في مواجهته!

وقال المخلافي في تغريدة اخرى ان وجود "إسرائيل" عار في جبين الإنسانية والتمدن والحضارة وعار أكبر على داعميها ومن يسكتون على جرائمها وأفعالها العنصرية والإرهابية في حق غزة والشعب الفلسطيني.