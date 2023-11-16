السعودية .. اطلاق عملية سلام شاملة في اليمن تتضمن وقف الحرب وصرف المرتبات

الرياض - محمد الاطلسي - أكدت وكالة الانباء “سبأ” ان وزير الخارجية في حكومة عدن احمد بن مبارك اجتمع اليوم في الرياض بالمبعوث الاممي هانس غروندبرغ للبحث في جهود تجديد الهدنة وانعاش عملية السلام، غداة تقارير اعلامية عن حراك دبلوماسي لافت لاستئناف تحريك الملف اليمني الذي شهد تراجعا ملحوظا في اهتمام المجتمع الدولي خلال الاسابيع الاخيرة على وقع تطورات الاحداث في غزة.

وقالت الوكالة الحكومية ان الوسيط الدولي اطلع بن مبارك على نتائج زياراته الأخيرة واتصالاته مع عدد من الدول المهتمة بالملف اليمني، وفرص وتحديات تحقيق السلام.

كما جدد بن مبارك التأكيد على دعم المجلس الرئاسي والحكومة لمساعي المبعوث الخاص للأمم المتحدة، والجهود الإقليمية والدولية الرامية الى استئناف العملية السياسية، متطرقا إلى الخروقات المستمرة التي تقوم بها جماعة الحوثي في الحديدة وتعز ومأرب.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، توجه عضو المجلس الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي الى الرياض بعد ايام من عودته الى عدن، وذلك للانخراط في المشاورات التي ترعاها السعودية ووسطاء ودبلوماسيون اقليميون وغربيون للتوصل الى اتفاق دائم لوقف اطلاق النار تمهيدا لتسوية سياسية شاملة.

هذا وتخشى الامم المتحدة والمجتمع الدولي من ان يؤدي توسع الصراع الإقليمي بسبب الحرب في غزة الى تقويض التقدم المحرز لاستئناف عملية السلام في اليمن.

وقالت الولايات المتحدة ان مبعوثها الخاص الى اليمن تيم ليندركينج سيبدأ هذا الأسبوع جولة جديدة في دول الخليج لدعم جهود الأمم المتحدة لإنهاء دائم للصراع في البلاد وتحسين الأوضاع الاقتصادية.